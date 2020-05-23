Sezonun ilk maçını 5-1 Frankfurt kazanmıştı! Bayern kazanır ve maçta en az 4 gol olursa iddaa'da...

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BAYERN - FRANKFURT

Union Berlin deplasmanında 2-0 kazanıp zirvedeki yerini koruyan Bayern'de Philippe Coutinho ve Corentin Tolisso'nun sakatlıkları sürüyor. Son antrenmanı kaçıran Thiago'nun durumu ise maç saati netlik kazanacak.

Geçtiğimiz hafta sonradan oyuna dahil olan Kingsley Coman ve Ivan Perisic ilk 11'e göz kırparken, penaltıdan golünü atan Robert Lewandowski ise üst üste 5 sezonda tüm kulvarlarda çıktığı maçlarda 40 gol barajına ulaşmayı başarmıştı.

Koronavirüs arasına 3 yenilgiyle giden Frankfurt, dönüşü de M'Gladbach mağlubiyetiyle yaptı ve TD Adi Hutter tartışılmaya başladı. Sezonun ilk maçında Bayern'i 5-1 yenen takımdan eser yok!

Orta sahanın alternatiflerinden Dominik Kohr sarı kart cezalısı, M'Gladbach'a karşı forma giyemeyen Gonçalo Paciencia ise belirsizliğini koruyor.

Formsuz bir görüntü veren Bas Dost yerine, sonradan oyuna girip golünü atan Andre Silva'yı hücumun en ilerisinde izleyebiliriz. Zorlu deplasmanda en büyük destekçisi bu sezon 12 gole katkı veren (4 gol - 8 asist) Filip Kostic olacaktır.

Bundesliga'daki tüm maçlar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanıyor!

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bayern ligdeki son 10 maçının 7'sinde kalesini gole kapattı!

- İki takım arasındaki son 6 resmi maç "2.5 ÜST" bitti.

- Frankfurt ligdeki son 4 maçında da kalesinde en az 2 gol gördü.

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Bayern'in Frankfurt'a attığı en iyi 5 gol! İzleyelim...