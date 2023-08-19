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Sezonun ilk dev maçı! Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ediyor

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#Galatasaray-Trabzonspor#Süper Lig#Tete
Sezonun ilk dev maçı Galatasaray, Trabzonsporu konuk ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 07:00

Süper Lig'de yeni sezonun ilk büyük maçında Galatasaray ile Trabzonspor bugün karşı karşıya gelecek. Lige Kayseri beraberliği ile başlayan Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi karşısında yeni sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Hafif sakatlığı bulunan Zaha’nın bugün riske edilmesi beklenmiyor. Eksik Trabzon’da da ise hedef kazanıp 2’de 2 yapmak

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2023-24 sezonunun ilk dev buluşmasında Galatasaray bugün evinde Trabzonspor’u ağırlayacak. Rams Park’ta saat 21.45’te başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Son şampiyon Aslan, sezonu Kayseri beraberliği ile açarken Fırtına, Antalya karşısında hata yapmadı.

EV SAHİBİNDE TETE VE ZAHA YOK

Ev sahibi Galatasaray’da henüz lisansı çıkmayan yeni transfer TETE bu karşılaşmada görev yapamayacak. Bileğinde ağrı bulunan ZAHA’nın da bugün riske edilmemesi bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk’un Zaha’nın yerine bugün Barış Alper’e 11’de görev vermesi bekleniyor.

BJELICA'NIN SIKINTISI BÜYÜK

Orsic ve Fernandez’in yanı sıra Visca’nın sakatlığı ile büyük sıkıntı yaşayan Trabzon’da Bjelica eksik kadrosuna karşın ezeli rakip karşısında kazanıp 2’de 2 yapmak istiyor.

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MUHTEMEL 11'LER

Sezonun ilk dev maçı Galatasaray, Trabzonsporu konuk ediyor

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#Galatasaray-Trabzonspor#Süper Lig#Tete

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