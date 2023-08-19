Sezonun ilk dev maçı! Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ediyor

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2023-24 sezonunun ilk dev buluşmasında Galatasaray bugün evinde Trabzonspor’u ağırlayacak. Rams Park’ta saat 21.45’te başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Son şampiyon Aslan, sezonu Kayseri beraberliği ile açarken Fırtına, Antalya karşısında hata yapmadı.

EV SAHİBİNDE TETE VE ZAHA YOK

Ev sahibi Galatasaray’da henüz lisansı çıkmayan yeni transfer TETE bu karşılaşmada görev yapamayacak. Bileğinde ağrı bulunan ZAHA’nın da bugün riske edilmemesi bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk’un Zaha’nın yerine bugün Barış Alper’e 11’de görev vermesi bekleniyor.

BJELICA'NIN SIKINTISI BÜYÜK

Orsic ve Fernandez’in yanı sıra Visca’nın sakatlığı ile büyük sıkıntı yaşayan Trabzon’da Bjelica eksik kadrosuna karşın ezeli rakip karşısında kazanıp 2’de 2 yapmak istiyor.

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