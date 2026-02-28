Sezonun golüne Uğurcan Çakır engel oldu: Galatasaray - Alanyaspor maçında kaderi değiştiren an!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor, kozlarını paylaştı.

Seyrantepe'de oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar 3-1 kazanırken, 39. dakikada yaşanan sekans maça damga vurdu.

İlk devrenin kırılma anını ise Alanyasporlu Hwang Ui-jo ve Galatasaraylı Uğurcan Çakır oluşturdu.

Hwang Ui-jo, kimsenin beklemediği bir anda orta sahadan inanılmaz bir şut çıkardı. Herkesin gol diye ayağa kalktığı anda ise sahneye Uğurcan Çakır çıktı.

Hafta içi oynanan Juventus deplasmanında yaptığı kritik kurtarışlarla parlayan milli kaleci, beklenmedik bir şuta harika bir reaksiyon göstererek topu parmaklarının ucuyla direğe çeldi.

7 DAKİKA SONRA SAHNE BOEY'İN





Bu hayati kurtarışın ardından ise Galatasaray, rakip kalede baskını arttırdı ve 45+2. dakikada Torreira'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Boey, sağ çaprazdan uzak köşeye yerden harika vurdu ve takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

Devre arasında Türkiye'ye geri dönen Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 6 resmi maçta 2 gollük skor katkısı sağladı.

DEVREDEN GOLLE DÖNDÜLER

Mücadelenin 49. dakikasında sağ kanattan Hadergjonaj’ın yaptığı ortada altıpasın sol tarafında Mounie’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.

TORREIRA İLE GALATASARAY YİNE ÖNE GEÇTİ

Sarı-kırmızılıların ikinci golü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira’dan geldi.

Mücadelenin 58. dakikada ceza sahası içinde Victor Osimhen’in röveşatasında seken topu alan Torreira, kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu.

30 yaşındaki futbolcu golden sonra sevincini tribünlere giderek yaşadı.

FİŞİ OSIMHEN ÇEKTİ

Sarı-kırmızılıların üçüncü golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi.

Müsabakanın 83. dakikasında Alanyaspor kalecisi Paulo Victor’un hatalı pasında araya giren Osimhen, ceza sahası içinde Victor’u geçip, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skor 3-1 oldu.