Sezonun En Kritik Derbisi! Şampiyonluk yarışının kaderi RAMS Park’ta çizilecek

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Süper Lig’de şampiyonluk yarışı adına kritik 90 dakika… Zirveyi derinden etkileyecek maçta lider Galatasaray, bu akşam saat 20.00’de RAMS Park’ta Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Galatasaray kazanırsa şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacak, yenilmezse rakibiyle olan 6 puanlık farkı koruyacak. Fenerbahçe ise ezeli rakibiyle olan puan farkını 3’e düşürüp zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyecek. 55 yıl sonra ilk kez yabancı bir hakemin düdük çalacağı kritik karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetecek.

Bahisseverler, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanını Şampiyon Oranlar ile Misli’de yaşayacak. Misli üyeleri, dev derbide "Türkiye’nin En Yüksek Oranları" ile bahis yapma fırsatı yakalayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe, 402. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 401 maçtan 149’unu Fenerbahçe, 129’unu Galatasaray kazanırken 123 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 542 golüne Galatasaray 500 golle karşılık verdi.

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Galatasaray galip gelmesi durumunda büyük bir avantaj sağlayacak

Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde bulunan Galatasaray, derbide kazanması halinde şampiyonluk yarışında çok büyük bir avantaja sahip olacak. Alınacak olası bir galibiyetle rakibiyle olan puan farkını 9’a çıkaracak Cimbom, ikili averajda kuracağı üstünlükle birlikte puan eşitliği durumunda dahi üstünlüğü eline almış olacak. Karşılaşmanın berabere bitmesi durumunda rakibiyle olan 6 puanlık farkı koruyacak sarı kırmızılılar avantajını sürdürecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadyumu’nda oynanan maçı 3-1’lik skorla kazanan Galatasaray, bu akşam oynanacak dev derbide Fenerbahçe’ye tek farklı kaybetmesi durumunda dahi ikili averajdaki üstünlüğünü sürdürmeye devam edecek.

Fenerbahçe puan farkını azaltmak için kazanmak zorunda

Lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, ligde puan kaybı bareminin iyice düştüğü bir ortamda direkt rakibini yenerek puan farkını 3’e düşürmek için sahaya çıkacak. Sarı lacivertlilerin ligin ilk devresinde oynanan karşılaşmayı 2 farklı kaybettiği için ikili averajı eşitlemek için 2 farklı yenmesi, ikili averajda üstünlüğü ele alması için ise 3 farklı galip gelmesi gerekiyor.

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RAMS Park’taki son 10 maçta Fenerbahçe’nin galibiyeti daha fazla

İki takım arasında Galatasaray’ın ev sahibi olduğu son 10 maçta Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor. RAMS Park’ta oynanan son 10 maçta Galatasaray 2 galibiyet alırken, Fenerbahçe ise 3 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 5 maçta ise denge bozulmadı. Bu süreçte oynanan maçlarda alınan sonuçlar:

19.05.2024 | Galatasaray 0 - 1 Fenerbahçe

04.06.2023 | Galatasaray 3 - 0 Fenerbahçe

21.11.2021 | Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe

27.09.2020 | Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

28.09.2019 | Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

02.11.2018 | Galatasaray 2 - 2 Fenerbahçe

22.10.2017 | Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

23.04.2017 | Galatasaray 0 - 1 Fenerbahçe

13.04.2016 | Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

18.10.2014 | Galatasaray 2 - 1 Fenerbahçe

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Okan Buruk’un Fenerbahçe derbilerindeki başarılı karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbilerinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. 51 yaşındaki teknik adam, sarı lacivertli ekibe karşı Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Fenerbahçe derbilerinde aldığı sonuçlar:

21.09.2024 | Fenerbahçe 1 - 3 Galatasaray

19.05.2024 | Galatasaray 0 - 1 Fenerbahçe

24.12.2023 | Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray

04.06.2023 | Galatasaray 3 - 0 Fenerbahçe

08.01.2023 | Fenerbahçe 0 - 3 Galatasaray

55 yıl sonra yabancı hakem düdük çalacak

Son yılların en kritik derbisini FIFA’nın uluslararası hakem listesinde yer alan Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Vinčić’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun bu kararı sonrası Slavko Vinčić, 55 yıl sonra ezeli rekabette düdük çalan ilk yabancı hakem olacak. Son olarak 26 Nisan 1970 tarihinde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Mithatpaşa Stadı'nda 1-0 yendiği maçta yabancı bir hakem görev yapmıştı.

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Dev derbinin hakemi Slavko Vinčić, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında düdük çalmıştı. Vinčić'in kariyerinde yönettiği diğer önemli karşılaşmalar:

2020-2021 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Porto 0-2 Chelsea



2020-2021 Avrupa Ligi Yarı Final

Arsenal 0-0 Villarreal

2020 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final

Belçika 1-2 İtalya



2021-2022 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Bayern Münih 1-1 Villarreal

2021-2022 Avrupa Ligi Final

Frankfurt 6-5 Rangers

2022-2023 Avrupa Ligi Yarı Final

Bayer Leverkusen 0-0 Roma

2022-2023 Uluslar Ligi Yarı Final

İspanya 2-1 İtalya

2023-2024 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Borussia Dortmund 4-2 Atletico Madrid

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2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final

İspanya 2-1 Fransa

Victor Osimhen ve Youssef En-Nesyri çok formda

İki takımın da gol yollarındaki önemli isimleri derbiye formda çıkacak. Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 7 gol attı. Hafta arası Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a karşı da golünü kaydetti. Fenerbahçe'de ise Youssef En-Nesyri gollerini sıralamaya devam ediyor. En-Nesyri, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 12 gol kaydederken Avrupa Ligi’nde Anderlecht ile oynan iki maçta da fileleri havalandırmayı başardı. İki formda golcü, derbide takımlarının en önemli gol silahları olacak.

Misli editörleri tarafından hazırlanan öne çıkan istatistikler

• Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı son 15 lig maçının sadece 3’ünü kaybetti.

• Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son 9 maçta yalnızca 1 kez kaybetti.

• Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 22 derbinin 15'i 2,5 Alt bitti.

• Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 9 lig maçının 7'si KG Yok bitti.

• Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 16 maçın 7'si berabere bitti.

• Okan Buruk, 2017/18 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en fazla mağlup eden (6 kez) teknik direktör oldu.

• Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı 17 derbinin 12'sini kazandı.

• Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son 27 maçın 23'ünün ilk yarıları 1,5 gol alt bitti.

• Galatasaray ve Fenerbahçe arasında son 28 yılda oynanan 47 derbide ilk golü atan takımlar %89 oranında galibiyet aldı.

• Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan son 64 derbide ilk golü atan takımlar sadece 5 kez yenildi.

• Fenerbahçe, Süper Lig’de yabancı teknik adamlarla çıktığı son 3 Galatasaray derbisini kaybetti.

Dev derbiye Şampiyon Oranlar Misli’de

Misli’de “Şampiyonlar Oranlar” ile ev sahibi Galatasaray’ın galibiyetine 2.08 yerine 2.18 verilirken, Fenerbahçe’nin kazanmasına ise 2.44 yerine 2.58 oran veriliyor. Beraberliğin oranı ise 3.35’den 3.58’ye yükselmiş durumda. Ayrıca oyuncu ve özel bahisleriyle derbide heyecan ikiye katlanıyor.

**** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Misli’den yeni üyelere 500 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 500 TL değerinde Misli Puan kazanma imkanına sahip oluyor. Misli’ye üye olanlar, kampanyaya katılarak hem 500 TL kazanma şansını yakalıyor hem de Şampiyon oranlar ile maçların heyecanını ikiye katlıyor.