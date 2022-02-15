Sezonun en iyi maçlarından biriydi

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Türkıye standartlarının çok üzerinde bir tempoda, lig ortalamalarının çok üzerinde bir seyirci kalabalığı önünde, Adana normlarına gayet uygun bir coşku seviyesinde oynandı maç. Karşılaşmaya iddialı bir koreografiyle başlayan mavi lacivertliler, en ufak bir şov hazırlamamış olsalardı da tribünleri hınca hınç dolduran ve son düdüğe kadar susmayan taraftarlar yeteri kadar görkemli bir seyirlik sunmuş olurlardı.

BAMBAŞKA BiR TAKIM

Vincenzo Montella yönetiminde bambaşka bir takıma dönüşen, düşecekler mi diye beklenen sezonda Avrupa’yı zorlayan noktalara yükselen ve oralarda kalmaya niyetli görünen Adana temsilcisi her hafta üzerine koyduğu futboluyla ve penaltılarda kaybettiği kupa maçının yorgunluğuyla ve kendi evinde oynamanın iddiasıyla çıktı karşılaşmaya.

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BEŞiKTAŞ MAÇA GERGiN ÇIKTI

Ligde son 4 haftada bir golün üzerinde skor kaydedememiş, önce Yeni Malatya, sonra Antalyaspor’la yenişememiş, kupa maçında da gol yollarındaki makus talihini yenemediği için turu penaltılarda hanesine yazdırabilmiş, son 10 deplasman maçının sadece birini kazanabilmiş ve maçı kazanmasının tek yolunun kalesini gole kapatmak olduğunu bilen bir takımın gerginliğiyle çıktı maça Beşiktaş.

KONTRATAKLARLA GOL ARADI

Dakikalar 85’i gösterirken karşılaşma hala düşmeyen bir tempoda oynanıyor, orta sahalar hiç yokmuşlarcasına hızlı geçiliyor, 31.dakikada Alex Teixera’nın bulduğu gole cevap vermek isteyen Adana Demirspor çok arzulamasına ve çabalamasına rağmen bir türlü bulamadığı golün peşinde ısrarla koşuyor, atakların kâh Ersin kâh defans kah şanssız son vuruşlardan döndüğü noktada, bu defa siyah-beyazlılar hızlı kontrataklarla ikinci golü arıyordu.

TALHA-SAMET ORTAKLIĞI

Dakikalar 92’yi gösterirken forvet oyuncularının bir türlü bulamadığı gol, stoper ortaklığından geldi, topu Tayyib Talha indirdi, Samet Akaydın kaydetti. Adana Demirspor golden sonra daha da hırslandı.

Golden sadece birkaç dakika sonra, Samet Akaydın kariyerindeki ikinci golü atacak, gol ofsayt gerekçesiyle kayda geçmeyecek ama birkaç dakika sonra hakemin düdüğüyle sona eren bu karşılaşma, sezonun bu ana kadarki en iyi maçlarından biri olarak kayda geçecekti