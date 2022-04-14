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Sezonu kaybeden Galatasaray gençlerini kazanacak!

#Galatasaray#Avrupa#Süper Lig
Sezonu kaybeden Galatasaray gençlerini kazanacak

Bugün Dinamo Kiev ile oynanacak yardım karşılaşması başta olmak üzere Süper Lig’de geride kalan 6 haftada A Takım kadrosuna dahil edilen genç oyunculara şans verilmesi bekleniyor.

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Bu sezon ligde, Avrupa’da ve kupada erken havlu atan Galatasaray’da hedef artık gençleri kazanmak. Ligde hiçbir iddiası kalmayan, derbide de yokları oynayan sarı kırmızılılar kalan haftalarda gençleri yani geleceğini kurtarmak istiyor.

Bu konuda teknik heyet de adım atarak U19 takımında görev alan Beknaz Almazbekov ve Ayhan Akman’ın oğlu Hamza Yiğit Akman’ı A takım ile antrenmana çıkardı. Bu sayı her geçen artacak ve kalan haftalarda bu iki isim ile birlikte A takım kadrosunda yer alan Işık Kaan Aslan, Selman Faruk Dibek ve Özgür Baran Aksaka, Zeki Mert Saki Emir Tintiş’nın daha fazla şans bulması hedefleniyor.

Bugün D.Kiev oynanacak yardım maçında da başta bu sezon fazla şans bulamayan Morutan’ın yanı sıra gençlere şans verilmesi bekleniyor.

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'BARIŞ İÇİN MAÇ'

Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanacak ve UEFA’nın da destek verdiği maç TRT Spor ve Galatasaray Televizyonu’ndan canlı olarak yayınlanacak. Bu arada dostlık karşılaşmasının biletleri 25 ila 100 TL arasında değişen fiyatlarla dün satışa çıktı.

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#Galatasaray#Avrupa#Süper Lig

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