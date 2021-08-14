MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSezona Süper Kupa ile başlayan Chelsea, Crystal Palace'ı dağıttı
GeriFutbol Sezona Süper Kupa ile başlayan Chelsea, Crystal Palace'ı dağıttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 14.08.2021 - 19:39 | Son Güncelleme:

Sezona Süper Kupa ile başlayan Chelsea, Crystal Palace'ı dağıttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sezona Süper Kupa ile başlayan Chelsea, Crystal Palace'ı dağıttı

İngiltere Premier Lig'de oynanan ilk hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti.

Hafta içinde UEFA Süper Kupa'yı kazanan Chelsea, yeni sezonun ilk haftasındaki başkent derbisinde Crystal Palace'ı ağırladı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Marcos Alonso'nun şık frikik golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 40. dakikada Christian Pulisic ve 58. dakikada Trevoh Chalobah'ın golleriyle galibiyete uzandı.

Leicester City 1-0 Wolverhampton / Maç sonucu
Leicester City 1-0 Wolverhampton / Maç sonucu

Chelsea'nin kulüp rekoru kırarak renklerine bağladığı eski futbolcusu Romelu Lukaku, bu maçta kadroda yer almadı.

Sezona Süper Kupa ile başlayan Chelsea, Crystal Palaceı dağıttı

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi