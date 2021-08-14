Sezona Süper Kupa ile başlayan Chelsea, Crystal Palace'ı dağıttı
İngiltere Premier Lig'de oynanan ilk hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti.
Hafta içinde UEFA Süper Kupa'yı kazanan Chelsea, yeni sezonun ilk haftasındaki başkent derbisinde Crystal Palace'ı ağırladı.
Karşılaşmanın 27. dakikasında Marcos Alonso'nun şık frikik golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 40. dakikada Christian Pulisic ve 58. dakikada Trevoh Chalobah'ın golleriyle galibiyete uzandı.
Chelsea'nin kulüp rekoru kırarak renklerine bağladığı eski futbolcusu Romelu Lukaku, bu maçta kadroda yer almadı.
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