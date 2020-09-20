Sezona fırtına gibi giren Galatasaray, son şampiyona konuk olacak! Başakşehir'in iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BAŞAKŞEHİR

- Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayıp tarih yazan Başakşehir, 2020/21 sezonunun ilk maçında Hatayspor'a 2-0 kaybederek şaşırtmıştı.

- Geçen sezona kıyasla takımdaki tek değişiklik Hasan Ali Kaldırım ve Fenerbahçe'nin serbest bırakması sonrası takıma katılan Hasan Ali, Hatayspor karşısında 72 dakika sahada kalırken yaptığı 5 ortada isabet sağlayamadı.

- TD Okan Buruk orta alan direncini arttırmak için Mahmut Tekdemir'in yanında Mehmet Topal ile maça başlar mı?

- İlk hafta forma giymeyen yeni transferler Nacer Chadli ve Boli Bolingoli-Mbombo'yu Galatasaray karşısında izler miyiz?

- Çok bilinmeyenli denklemden nasıl bir 11 çıkacak, herkes merakla bekliyor.

GALATASARAY

- Selçuk İnan'ın futbolu bırakıp, Jean Micheal Seri ve Mario Lemina'nın kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle orta alanda ciddi bir boşluğa düşen Galatasaray, hem Gaziantep FK hem de Neftçi Bakü maçlarında Taylan Antalyalı'nın muhteşem performansıyla işi kendi içinde çözmüşe benziyor.

- Uzun bir bekleyişin ardından Oghenekaro Peter Etebo takviyesi de yapıldı ancak Nijeryalı oyuncunun ilk 11'de maça başlaması beklenmiyor.

- TD Fatih Terim, Başakşehir'in orta alan direncini yukarıda tutacağını hesaba katıp Taylan'ın yanına Younes Belhanda değil Ömer Bayram'ı monte ederek mücadeleye başlayabilir.

- Gaziantep FK maçının yıldızı Radamel Falcao mu, Neftçi Bakü maçının yıldızı Mbaye Diagne mi ilk 11'de olacak, Fatih Terim'in bu kararını da maç saati öğreneceğiz.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan son 4 maçta Galatasaray galibiyeti bulunmuyor! (2 beraberlik)

- Galatasaray geçtiğimiz sezonun son bölümünde deplasmanda oynadığı son 6 maçtan galibiyet çıkartamamıştı. (3 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Geçen sezonun ilk iç saha maçında Fenerbahçe'ye kaybeden Başakşehir, sonrasındaki 16 maçta yenilgi yüzü görmemişti. (12 galibiyet - 4 beraberlik)

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9 yıl sonra Galatasaray'a dönen Arda Turan'ın Barcelona'da attığı goller! İzleyelim...