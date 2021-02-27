MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSezon sonu zemin sıfırdan yapılacak
GeriFutbol Sezon sonu zemin sıfırdan yapılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
Haber Giriş: 27.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sezon sonu zemin sıfırdan yapılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sezon sonu zemin sıfırdan yapılacak
Abone Olgoogle-news

Galatasaray yönetimi Türk Telekom stadı için kararını verdi.

G.Saraylıların, Erzurum maçı öncesi en çok merak ettiği konu Türk Telekom Stadı zemininin son durumu. Kasımpaşa maçında kar ve 8 yıllık zeminde drenaj sorunu nedeniyle ortaya kötü bir tablo, çamur deryasına dönüşen bir zemin çıkmıştı 

ÖRNEK STAT OLİMPİYAT

4 Şubat’tan bu yana sahanın en iyi hale getirilmesi adına alarm verilirken tam 360 kilo tohum ekildi. Ardından tüm zemin rejenerasyon örtüsü ile kapatıldı. Bu hafta makyaj sorunlarının olması beklenirken Ankaragücü maçında takım daha iyi bir zemine çıkacak. Sezon sonu stadın zemini kaldırılıp sıfırdan yapılacak.

Sezon sonu zemin sıfırdan yapılacak

Şu an zaman olmadığı için haziranda çalışmalar başlayacak. Örnek ve beğenilen Olimpiyat Stadı’nın zeminini yapan procon firması dahil birçok şirketten teklifler alınmaya başlandı.

Sezon sonu zemin sıfırdan yapılacak

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi