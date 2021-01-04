Sezon başı bedelsiz transfer olmuştu! Mame Thiam, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçına damgasını vurdu!

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa karşısına çıkan Fenerbahçe'de maça Mame Thiam damgasını vurdu.

14. dakikada ceza sahası içinde seken topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Thiam, topu ağlarla buluşturup Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Thiam, Fenerbahçe ile Süper Lig'de ilk golünü atarken eski takımına attığı golden sonra sevinmedi. 28 yaşındaki futbolcu, golden sonra iki elini havaya kaldırırken sevinç göstermedi.

İKİNCİ GOLDEN SONRA BU KEZ SEVİNDİ

Senegalli forvet, 45+1. dakikada kendisinini ve takımının ikinci golünü atarken bu kez takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

Mame Thiam, sezon başında bedelsiz bir şekilde Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

SAMATTA'NIN SON HALİ OLAY OLDU

Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan transfer ettiği Mbwana Samatta, yaklaşık 1.5 ay sonra kadroda kendisine yer buldu.

Sakatlığı sebebiyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Tanzanyalı forvetin son hali ise olay oldu. Samatta, aldığı kilolar ile dikkat çekerken, sosyal medyada da bu görüntüler oldukça konuşuldu.

Samatta, son maçına 21 Kasım tarihinde Gençlerbirliği maçında çıkmıştı. Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde maça başlayan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıkarken 2 gol kaydetmişti.

VALENCIA 3 MAÇ SONRA

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia ise 3 maç sonra sarı-lacivertli formayla Kasımpaşa maçında sahada yer aldı.

Son olarak Süper Lig’de 11. Haftada Denizlispor müsabakasında yer alan Valencia, yaşadığı sakatlıklardan dolayı ligde Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir maçlarında yer alamamıştı. 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de forma giydiği 9 müsabakada 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

EROL BULUT'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Bulut, bir süre önce korona virüs testi pozitif çıkan Serdar Aziz'in yerine savunmada Covid-19 testi birkaç gün önce negatife dönen ve takımla idmanlara yeni başlayan Luiz Gustavo'ya şans verdi. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin ve Filip Novak'ın eksikliğinde sol bekte ise Sadık Çiftpınar görevlendirildi.

Fenerbahçe'de savunmada olan eksikler orta sahada da değişikliklere neden oldu. Teknik Direktör Erol Bulut, Gustavo'yu stopere çekerken, orta alanda geçen hafta forma giyemeyen Ozan Tufan'a şans verdi. Sarı-lacivertlilerde son lig maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Dimitris Pelkas, korona virüs testi pozitif çıkan Caner Erkin'in yerine yeniden 11'e döndü. Teknik Direktör Erol Bulut, son değişikliğini ise hücum hattında yaptı.

FORVET ARKASI PELKAS

Genç teknik adam, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de oynattığı Kemal Ademi'nin yerine, uzun süredir forma giyemeyen Enner Valencia'yı görevlendirdi. Bulut, Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar'dan oluştu. Orta ikilide Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş'ı görevlendiren Bulut, hücumun sağında Enner Valencia, solunda ise Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü. Forvet arkasında Dimitris Pelkas görev alırken, santrforda Mame Thiam şans buldu.

YÖNETİM TAM KADRO

Ayrıca Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı maç için yönetim kurulu üyeleri stada eksiksiz geldi. Başkan Ali Koç, yöneticiler Erol Bilecik, Burhan Karaçam, Burak Kızılhan, Sevil Zeynep Becan, Fethi Pekin, Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt Kasımpaşa maçını tribünde takip etti.

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