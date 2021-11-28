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Sezer Öztürk kimdir? İşte Sezer Öztürk'ün biyografisi

#Sezer Öztürk#Sezer Öztürk Kimdir
Sezer Öztürk kimdir İşte Sezer Öztürkün biyografisi

Trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışmada silahla ateş ederek 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen eski futbolcu Sezer Öztürk, Artvin'den Gürcistan'a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalandı. Öztürk, sorgusunun ardından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Bu gelişmenin ardından Sezer Öztürk'ün biyografisi ve kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Sezer Öztürk kimdir?

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Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı. Geçmişte pek çok kulüpte profesyonel olarak futbol oynayan Öztürk, bu gelişmenin ardından merak edilen isim oldu. İşte, Sezer Öztürk'ün biyografisi...

SEZER ÖZTÜRK KİMDİR?

3 Kasım 1985 tarihinde Almanya'nın Velbert şehrinde dünyaya geldi. Karslı bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Sezer Öztürk, burada üçüncü nesil Türk olarak Türklerin yoğun yaşadığı bir kasaba olan Velbert'de büyüdü.

Çocuk yaşta burada Türkler tarafından kurulmuş Türkgücü Velbert altyapısında futbola başladı. Büyük kabiliyeti hemen fark edildi ve sırasıyla SSVg Velbert, TVD Velbert ve Rot-Weiss Essen'in altyapılarına transfer oldu.

Rot-Weiss Essen'de oynarken henüz 11 yaşındayken Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin güçlü ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen'in dikkatini çekti ve Bayer 04 Leverkusen'in altyapısına geçti.

2005-2006 sezonun Ocak transfer döneminde Belçika'nın Beerschot AC takimina kiralik giden Sezer, burada oynadığı 8 maçta 1 gol kaydetti.

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Bayer Leverkusen'de bekleneni veremeyince, 1. FC Nürnberg takımına transfer oldu ve burada 1 sezon kaldı fakat sadece iki müsabakada oynama fırsatı buldu.

2009-10 sezonun ilk devresini Manisaspor'da oynadı ve sezonun ara transfer döneminde Turkcell Süper Lig'in başarılı takımlarından Eskişehirspor'a 850.000 € bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

2011-2012 sezonunda 2 milyon 750 bin € + Abdülkadir Kayalı karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sonrasında ise Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş, Sezer Öztürk'ün transferi için Fenerbahçe'ye 1 milyon 500 bin € bonservis bedeli ödenmiştir.

2014-15 sezonunda Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı İstanbul Başakşehir FK'e kiralanmıştır.

2014-15 devre arasında ise eski takımı Eskişehirspor'a kiralanmıştır.

Öztürk'ün 19 Eylül 2021'de Şile'de çıkan bir trafik anlaşmazlığında tabancasıyla bir kişiyi öldürdüğü ve dört kişiyi yaraladığı iddia ediliyor.

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