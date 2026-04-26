Seyrantepe'de 'paha biçilemez' gece: 600 milyonluk Galatasaray-Fenerbahçe derbisi!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 17:47

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası dev derbiye sahne olacak. Lider Galatasaray, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Şampiyonluk yarışını da yakından ilgilendiren bu mücadele lig tarihinin en pahalı derbilerinden biri olarak kayıtlara geçecek.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, saat 20.00’de kozlarını paylaşacak.

RAMS Park’ta oynanacak müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Çağdaş Altay da 4. hakem olacak.

EN PAHALI DERBİ 

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Süper Lig tarihinin en pahalı karşılaşması olacak.

İki takımın toplam kadro değeri yaklaşık 600 milyon euroya ulaşarak Süper Lig tarihinin en pahalı karşılaşması unvanını alacak.

Galatasaray: 345 Milyon Euro

Fenerbahçe: 248 Milyon Euro

Sarı-kırmızılı ekip, oyuncu başına düşen 11.89 milyon euro ortalama değerle, rakibi Fenerbahçe’nin (8.85 milyon euro) önünde yer alıyor.

EN DEĞERLİ OSIMHEN VE GUENDOUZI

Derbi öncesi her iki takımın kadrosundaki en değerli isimler dikkat çekiyor:

Victor Osimhen (Galatasaray): 75 Milyon Euro

Matteo Guendouzi (Fenerbahçe): 28 Milyon Euro

 

