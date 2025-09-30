Seyrantepe'de kırılma anı: Her şey 1 dakikada değişti! Osimhen golle döndü, bir ilki yaşadı

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, taraftarının önünde İngiliz devi Liverpool'u konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan maçın henüz 2. dakikasında Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Yunus Akgün'ün harika pasında kaleci Alisson ile karşı karşıya kalan milli futbolcu, yaptığı vuruşta topu filelere gönderemedi.

Mücadelenin 13. dakikasında ise ilk yarıya damga vurdu. Liverpool'un etkili geldi atakta Uğurcan Çakır, Ekitike'ye karşı karşıya da gol izni vermedi. Ardından Gakpo, dönen topa ceza sahası içerisinden vurdu, bu kez de Jakobs topa çizgide müdahale etti.

Bu pozisyondan sadece 1 dakika sonra ise Galatasaray penaltı kazandı. Soldan hızla bindiren Barış Alper Yılmaz, Szobaszlai'nin müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem Clement Turpin, beyaz noktayı gösterdi.

OSIMHEN GOLLE DÖNDÜ





Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, 16. dakikada temsilcimizi öne geçiren golü kaydetti.

Galatasaray formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Osimhen, ilk maçında gol sevinci yaşadı.