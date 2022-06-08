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Şeyma Subaşı'ndan Lewis Hamilton'a dikkat çeken yorum!

#Şeyma Subaşı#Hamilton#Formula 1
Şeyma Subaşından Lewis Hamiltona dikkat çeken yorum

Şeyma Subaşı'nın, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'a sosyal medyadan yorum yapması çok konuşuldu.

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Formula 1'de 7 kez şampiyonluğa ulaşan ancak bu sezonu beklentilerin altında geçiren Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

İngiliz pilotun, yeğeni Willow ile paylaştığı video Instagram'da çok sayıda beğeni aldı.

Bu yorumlardan birinin Şeyma Subaşı'ndan olması da dikkat çekti. Subaşı, Hamilton'un videosuna kalpli gözler emojisiyle yorum yaptı.

Fenomen ismin, Lewis Hamilton'a yapmış olduğu yorum sosyal medyayı da salladı. Bu yorum altında da çok sayıda etkileşim meydana geldi.

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Şeyma Subaşından Lewis Hamiltona dikkat çeken yorum

 

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#Şeyma Subaşı#Hamilton#Formula 1

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