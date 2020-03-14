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GeriFutbol Seyircisiz maçta tepki çekmişti! PSG'de futbolcuların taraftarla kutlama yaptığı görüntüler...
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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2020 - 10:53,Son Güncelleme:/

Seyircisiz maçta tepki çekmişti! PSG'de futbolcuların taraftarla kutlama yaptığı görüntüler...

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Şampiyonlar Ligi'nde seyircisiz oynanan maçta PSG, Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup edip adını çeyrek finale yazdırmıştı. Maçın ardından Layvin Kurzawa'nın taraftarla kucaklaşması tepki toplamıştı. İşte o görüntüler...

Corona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan PSG - Borussia Dortmund maçı Fransız ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

PSG bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselirken PSG taraftarları stadın dışında maçı takip etmişti.

Karşılaşmanın ardından PSG'nin sol beki Layvin Kurzawa, dışarıda bekleyen taraftarlarla birlikte kutlama yapmıştı. Corona virüs için önlem olarak seyircisiz oynanan maçta Kurzawa'nın taraftarla yakın temas halinde olması güvenlik açısından eleştirilmişti.

İşte dikkat çeken o anların görüntüleri...

Seyircisiz maçta tepki çekmişti PSGde futbolcuların taraftarla kutlama yaptığı görüntüler...

Seyircisiz maçta tepki çekmişti PSGde futbolcuların taraftarla kutlama yaptığı görüntüler...

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