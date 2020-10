Sex Education dizisiyle tanınan Asa Butterfield, Team Liquid ekibine katıldı

Asa Butterfield, oyunculuk kariyerinin yanı sıra Dota 2 oyuncusu olmakla birlikte geçmişte yarı-profesyonel Super Smash Bros Ultimate etkinliklerinde de oyuncu olarak yarışmıştı.

Welcome to the Liquid Family, @asabfb



We’re happy to have you on board, and look forward to seeing what you accomplish next.



(also if we ever need a sub for dota or smash, you're getting a call) pic.twitter.com/71GxG6I7TY