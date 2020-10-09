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Haber Giriş: 09.10.2020 - 14:45 | Son Güncelleme:

Sex Education dizisiyle tanınan Asa Butterfield, Team Liquid ekibine katıldı

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Sex Education dizisiyle tanınan Asa Butterfield, Team Liquid ekibine katıldı
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Sex Education dizisiyle tanınan 23 yaşındaki aktör Asa Butterfield Team Liquid’e marka elçisi olarak katıldı.

Asa Butterfield, oyunculuk kariyerinin yanı sıra Dota 2 oyuncusu olmakla birlikte geçmişte yarı-profesyonel Super Smash Bros Ultimate etkinliklerinde de oyuncu olarak yarışmıştı.

“Liquid Ailesine hoş geldin @asabfb

Aramızada seni görmekten mutluluk duyuyoruz ve neler başaracağını görmek için sabırsızlanıyoruz.

(Eğer Dota 2 ve Smash için destekçiye ihtiyacın olursa hemen bizi ara)”

Team Liquid’in Asa Butterfield’ın takıma katılışını duyuran gönderiye oyuncunun cevabı, geçmişte bildiği ilk espor takımının şu anda bir parçası olmanın inanılmaz olduğu oldu.

“Heeeeey??!

İnanılmaz, geçmişte liquipedia’dan Starcraft2 takımlarına  bakarken gördüğüm ilk takım onlardı. Beni de takıma dahil ettiğiniz için teşekkürler. Birlikte iyi işler yapmayı gözlüyorum.”

Çizgili Pijamalı Çocuk, Hugo gibi filmlerde rol alan, şu anki ününe Sex Education dizisiyle kavuşan İngiliz oyuncu Asa Butterfield, oyunculuk kariyerinin yanı sıra espora olan ilgisini de her zaman sürdürdü. Geçmişte Panda Global ile de benzer bir iş yapan Butterfield, Tema Liquid ile çok daha büyük çaplı bir iş başarmış oldu.

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