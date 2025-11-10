×
Sevkler sonrası Milli Takım'dan açıklama: 3 futbolcu kadrodan çıkarıldı!

#TFF#A Milli Takım#Eren Elmalı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 22:00

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında PFDK’ye sevk edilen Eren Elmalı’nın A Millî Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TFF, A Milli Takım, Ümit ve U19 Milli Takımların aday kadrolarında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Milli Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi.

Buna göre A Millî Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Milli Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Milli Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarında çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

