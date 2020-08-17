Sevilla'nın finaldeki rakibi hangi takım olacak? Inter'in Shakhtar karşısında galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

INTER

- Serie A'yı Juventus'un arkasında 2. sırada tamamlayan Inter, bir önceki turda Leverkusen'i kupa dışına itmişti.

- Bir ayı aşkın süredir sakat olan Matias Vecino ile Shakhtar maçı hazırlıkları sırasında sakatlanan Alexis Sanchez dışında takımda önemli bir eksik yok.

- En büyük gol silahları her zamanki gibi "Romelu Lukaku & Lautaro Martinez" olacak. Üçlü savunmanın önündeki Marcelo Brozovic bir kez daha büyük önem arz edecek.

- TD Antonio Conte; "Rakibimize saygımız var, hatta kupada şu ana kadar oynadığımız en zor rakip olacak ancak biz de yarı finale kadar hak ederek geldik ve hedefimiz finale yükselmek..." açıklamasını yaptı.

SHAKHTAR

- Mircea Lucescu zamanlarındaki Shakhtar neyse, şu anki de hemen hemen aynısı...

- Topa sahip ol, en geriden oyunu kur, orta alanı seri paslarla geç, son noktada iyi bir bitirici ile istediğini elde et.

- Frankfurt'a karşı sıkı savunma yapan Basel, Shakhtar karşısında 20 dakikada çözüldü. Başrolde Marlos vardı, kilit noktalara muhteşem paslar ve birini Junior Moraes bitirdi, diğerini ise Taison.

- Bu üçlüye Alan Patrick'i de katalım, Inter'i bitirme timi bu dört oyuncu olacak...

- TD Luis Castro; "Bu maça, yarı finale, büyük bir tutkuyla hazırlandık. Amacımız finale yükselmek..." dedi.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Inter, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçı kazandı. (4 maç - 8 gol)

- Shakhtar, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçta da 2+ gol atmayı başardı. (5 maç - 14 gol)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Inter Kazanır" oldu!

%30'luk kesim Lukaku artısıyla Antonio Conte ve öğrencilerine güveniyor...

%22'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

Romelu Lukaku, UEFA Avrupa Ligi'ni kasıp kavuruyor! İzleyelim...