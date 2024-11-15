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Sevilla'nın En Nesyri hayalleri suya düştü! Fenerbahçe'de form tutunca...

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#Transfer#Fenerbahçe#En Nesyri
Sevillanın En Nesyri hayalleri suya düştü Fenerbahçede form tutunca...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 18:19

Sevilla'nın, sezon başında Fenerbahçe'ye sattığı golcüsü Youssef En-Nesyri'yi takıma döndürmek için harekete geçtiği iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Sevilla, sezon başında sattığı Youssef En-Nesyri'nin boşluğunu doldurma konusunda sıkıntı yaşıyor.

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GERİ DÖNÜŞ HAYALLERİ

Haberde; En-Nesyri'nin Fenerbahçe'de iyi bir başlangıç yapamaması sebebiyle Sevilla'nın olası bir geri dönüş üzerine çalışmaların başladığı ileri sürüldü. Ancak Ancak son haftalarda Faslı golcünün form tutmasının, Sevilla'nın "geri dönüş" hayallerini suya düşürdüğü vurgulandı.

Sevillanın En Nesyri hayalleri suya düştü Fenerbahçede form tutunca...

YAKIN TAKİBE DEVAM

Bu gelişmelere karşın Sevilla yönetiminin, yıldız oyuncunun durumunu yakından takip edeceği belirtildi.

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Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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#Transfer#Fenerbahçe#En Nesyri

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