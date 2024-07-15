Sevilla'dan Youssef En-Nesyri için transfer açıklaması! Fenerbahçe...

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Santfor pozisyonuna yıldız bir isim almayı planlayan Fenerbahçe'de listenin başında Youssef En-Nesyri yer alıyor. 27 yaşındaki Faslı futbolcu için kulübü Sevilla'dan bir transfer açıklaması geldi.

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, yeni transferler Peque ve Sambi Lokonga için düzenlenen basın toplantısında En-Nesyri ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.

"Youssef En-Nesyri bizim için önemli bir oyuncu. Avrupa'dan kendisine birkaç teklif var ama henüz bizi memnun eden bir teklif almadık."

1.92 boyundaki Youssef En-Nesyri, geçen sezon Sevilla formasıyla 41 maçta 20 gol atıp 3 asist yapmıştı. Yıldız golcünün kulübüyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.