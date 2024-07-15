×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sevilla'dan Youssef En-Nesyri için transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Youssef En-Nesyri
Sevilladan Youssef En-Nesyri için transfer açıklaması Fenerbahçe...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 15:56

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Youssef En-Nesyri için kulübü Sevilla'dan bir açıklama geldi.

Haberin Devamı

Santfor pozisyonuna yıldız bir isim almayı planlayan Fenerbahçe'de listenin başında Youssef En-Nesyri yer alıyor. 27 yaşındaki Faslı futbolcu için kulübü Sevilla'dan bir transfer açıklaması geldi.

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, yeni transferler Peque ve Sambi Lokonga için düzenlenen basın toplantısında En-Nesyri ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.

"Youssef En-Nesyri bizim için önemli bir oyuncu. Avrupa'dan kendisine birkaç teklif var ama henüz bizi memnun eden bir teklif almadık."

1.92 boyundaki Youssef En-Nesyri, geçen sezon Sevilla formasıyla 41 maçta 20 gol atıp 3 asist yapmıştı. Yıldız golcünün kulübüyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçe transferi açıkladı Tiago Çukur, Rodaya imza attı...Fenerbahçe transferi açıkladı! Tiago Çukur, Roda'ya imza attı...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Youssef En-Nesyri

BAKMADAN GEÇME!