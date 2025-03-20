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Sevilla'da Marcao krizi! Ayrılık için dev zararı bile göze aldılar!

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#Transfer#Galatasaray#Sevilla
Sevillada Marcao krizi Ayrılık için dev zararı bile göze aldılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 14:05

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray'dan büyük ümitlerle transfer ettiği Brezilyalı savunmacı Marcao'yu yaz transfer döneminde mutlak surette elden çıkarmak istiyor.

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Sevilla, 2022 yazında bonuslarla birlikte 15 milyon Euro ödeyerek Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao'dan kurtulmaya çalışıyor.

SEVILLA YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE MARCAO'DAN KURTULMAK İSTİYOR

İspanyol ekibinde büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklentilerin çok uzağında kalan Brezilyalı stoper gözden çıkarıldı.

Todofichajes'in haberine göre; Sevilla, ara transfer döneminde de göndermek istediği ancak 'takımda kalacağım' yanıtını aldığı Marcao'dan yaz transfer döneminde mutlak surette kurtulmak istiyor.

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Brezilyalı stoperin takımın en çok kazanan oyuncuları arasında yer aldığı belirtilirken, Sevilla'nın maaş bütçesinde yer açmak için gerekirse bonservissiz ayrılığa dahi razı olacağı belirtildi.

35 MAÇTA OYNADI, SAKATLIKLAR SEBEBİYLE 64 MAÇ KAÇIRDI!

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Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Sevilla kariyerinde bugüne dek 64 maç kaçıran Marcao, formsuzluğu nedeniyle forma şansı bulmakta da güçlük çekiyor.

İspanyol ekibinde 3. sezonunu geçiren Marcao, toplamda 35 maçta görev yaparken 1 gol kaydetti ve bu maçlarda 11 sarı - 1 de kırmızı kart gördü.

Sevillada Marcao krizi Ayrılık için dev zararı bile göze aldılar

MARCAO'NUN GALATASARAY KARİYERİ

2018-2019 sezonunun devre arasında Portekiz ekibi Chaves'den 4 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Marcao, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği 3.5 yılda 141 maça çıkmış ve 2 gol - 2 asist üretmişti.

Marcao, Galatasaray'da 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası olmak üzere 3 şampiyonluk yaşamıştı.

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#Transfer#Galatasaray#Sevilla

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