MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSevilla, Villarreal, Osasuna, Leganes ve Barcelona antrenmanlara başladı!
GeriFutbol Sevilla, Villarreal, Osasuna, Leganes ve Barcelona antrenmanlara başladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 17:18,Son Güncelleme:

Sevilla, Villarreal, Osasuna, Leganes ve Barcelona antrenmanlara başladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sevilla, Villarreal, Osasuna, Leganes ve Barcelona antrenmanlara başladı!
Abone Olgoogle-news

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana durdurulan futbolda antrenmanlara başlandı.

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin üyesi olduğu La Liga kurumu, futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinin ardından bazı takımların tesislerde bireysel antrenmanlara bugün başladığını duyurdu.

La Liga, 1. ligde mücadele eden Sevilla, Villarreal, Osasuna, Leganes ve Barcelona ile 2. ligdeki 7 takımda bireysel antrenmanların başladığını açıkladı.

Diğer kulüplerin de yarından itibaren antrenmanlara başlayacağı, Real Madrid'in pazartesi günü iş başı yapacağı bildirildi.

La Liga'nın açıkladığı Kovid-19 protokolü gereği kulüpler sahada en fazla 6, tesislerde ise 12 futbolcu bulundurabilirken, antrenörlerin en az 4 metre uzakta olmaları isteniyor.

Ayrıca, futbolcuların antrenman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş almaları tavsiye ediliyor.

Kovid-19 testlerini 15 gün içinde üç kez tekrarlayacak takımlar, sonrasında toplu antrenmanlara geçecek.

İspanyol basını, yapılan ilk Kovid-19 testlerinde 1. ligde üç, 2. ligde de iki futbolcuda pozitif sonuç çıktığını duyurmuştu.

İspanya'da Kovid-19'dan dolayı ertelenen 1.ve 2 liglerdeki kalan maçların oynanmasına haziran ayında başlanması öngörülüyor.

 

Sevilla, Villarreal, Osasuna, Leganes ve Barcelona antrenmanlara başladı

Güney Kore'de lig başladı! Canlı Bahis'ler, TEK MAÇ'lar... ÜCRETSİZ canlı izlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle