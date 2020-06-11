MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSevilla-Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İspanya'da derbi heyecanı
GeriFutbol Sevilla-Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İspanya'da derbi heyecanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 11.06.2020 - 21:11,Son Güncelleme:

Sevilla-Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İspanya'da derbi heyecanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sevilla-Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İspanya'da derbi heyecanı
Abone Olgoogle-news

Sevilla ile Real Betis, La Liga'nın 28. haftasında karşı karşıya gelecek. Sevilla ilk 4'teki yerini korumaya çalışırken Real Betis ise tehlike bölgesinden iyice uzaklaşmayı hedefliyor. Peki Sevilla-Real Betis maçı saat kaçta hangi kanaldan izlenebilecek? İşte o karşılaşma hakkında bazı bilgiler...

La Liga'da 28. hafta maçında Sevilla Real Betis karşı karşıya gelecek. Bu maçla birlikte La Liga'da 94 günlük hasret sona erecek. Derbi mücadelesinde Sevilla ile Real Betis 3 puan için kozlarını paylaşacak.

Sevilla-Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda İspanyada derbi heyecanı

SEVILLA REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sevilla derbide Real Betis'i konuk edecek. 11 Haziran Perşembe günü saat 23.00'de oynanacak karşılaşma Misli.com'dan ve Smart Spor'dan canlı izlenebilecek.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

Sevilla-Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda İspanyada derbi heyecanı

İŞTE LA LIGA'DA 28. HAFTA PROGRAMI

11 Haziran Perşembe:

23.00 Sevilla - Real Betis

12 Haziran Cuma:

20.30 Granada - Getafe

23.00 Valencia - Levante

13 Haziran Cumartesi:

15.00 Espanyol - Deportivo

18.00 Celta Vigo - Villarreal

20.30 Leganes - Valladolid

23.00 Real Mallorca - Barcelona

 

Sevilla-Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda İspanyada derbi heyecanı

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle