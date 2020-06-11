Sevilla-Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İspanya'da derbi heyecanı
Sevilla ile Real Betis, La Liga'nın 28. haftasında karşı karşıya gelecek. Sevilla ilk 4'teki yerini korumaya çalışırken Real Betis ise tehlike bölgesinden iyice uzaklaşmayı hedefliyor. Peki Sevilla-Real Betis maçı saat kaçta hangi kanaldan izlenebilecek? İşte o karşılaşma hakkında bazı bilgiler...
La Liga'da 28. hafta maçında Sevilla Real Betis karşı karşıya gelecek. Bu maçla birlikte La Liga'da 94 günlük hasret sona erecek. Derbi mücadelesinde Sevilla ile Real Betis 3 puan için kozlarını paylaşacak.
SEVILLA REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Sevilla derbide Real Betis'i konuk edecek. 11 Haziran Perşembe günü saat 23.00'de oynanacak karşılaşma Misli.com'dan ve Smart Spor'dan canlı izlenebilecek.
Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!
Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...
İŞTE LA LIGA'DA 28. HAFTA PROGRAMI
11 Haziran Perşembe:
23.00 Sevilla - Real Betis
12 Haziran Cuma:
20.30 Granada - Getafe
23.00 Valencia - Levante
13 Haziran Cumartesi:
15.00 Espanyol - Deportivo
18.00 Celta Vigo - Villarreal
20.30 Leganes - Valladolid
23.00 Real Mallorca - Barcelona
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