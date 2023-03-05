Sevilla öncesi Fenerbahçe'ye Batshuayi müjdesi

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Can Bartu Tesisleri’nde akşam saatlerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dünkü Yukatel Kayserispor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular idmanı salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı sona eren Batshuayi, takımla çalıştı.



Fenerbahçe, Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.