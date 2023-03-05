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Sevilla öncesi Fenerbahçe'ye Batshuayi müjdesi

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#Fenerbahçe#Batshuayi#Sevilla
Sevilla öncesi Fenerbahçeye Batshuayi müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 20:30

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanya temsilcisi Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 

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Can Bartu Tesisleri’nde akşam saatlerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dünkü Yukatel Kayserispor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular idmanı salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı sona eren Batshuayi, takımla çalıştı.

Fenerbahçe, Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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#Fenerbahçe#Batshuayi#Sevilla

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