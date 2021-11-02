Sevilla Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma şifreli mi? İşte maç önü notları

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Avrupa arenasında İspanyol temsilcilerine rakip olduğu 14 maçın dördünde kalesini gole kapatan Lille, bu dört karşılaşmanın üçünü Sevilla'ya karşı oynadı. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son yedi iç saha maçının sadece birini kaybeden Sevilla, tek yenilgisini Aralık 2020'de Chelsea'den aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son dört deplasman maçını kaybeden Lille, bu karşılaşmaların her birinde en az ikişer gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde attığı son beş golü duran toptan kaydeden Sevilla, bu sezonki iki golünü de Ivan Rakitic'in penaltılarıyla buldu.Lille'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı tek golü Burak Yılmaz direkt frikikten kaydetti. Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi'nde attığı 79 golün sadece yüzde 11'ini İspanyol oyuncular kaydederken; kırmızı-beyazlı ekip adına rakip fileleri havalandıran son İspanyol, Borussia Dortmund karşılaşmasında Suso'ydu. Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son 20 maçın sadece üçünde gol atan Burak Yılmaz, öncesinde üst üste altı karşılaşmada rakip fileleri havalandırmıştı.

SEVİLLA LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? KARŞILAŞMA ŞİFRELİ Mİ?

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Sevilla Lille maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan ekranlarda olacak.