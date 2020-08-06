Sevilla ile Roma TEK MAÇ üzerinden çeyrek final kovalıyor! İddaa'nın favorisi...

Bu bir ilandır

19 Mart'ta İtalya'da oynanamayan Son 16 turu ilk maçı, UEFA'nın yeni düzenlemesiyle birlikte Almanya'nın Duisburg kentinde TEK MAÇ üzerinden oynanacak ve çeyrek finale yükselecek olan takım, bu TEK MAÇ sonrası belli olacak.

SEVILLA

- Tomas Vaclik'in sakatlığı sonrası eldivenleri devralan Yassine Bounou, Sevilla'nın son 4 lig maçında kaledeydi ve bu 4 maçın 3'ünde gol yemedi. Vaclik iyileşti ve Almanya kafilesinde yer aldı.

- Koronavirüs testi pozitif çıkan Nemanja Gudelj takımla birlikte seyahat etmedi.

- Yeni sezonda Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımında forma giyecek olan Ever Banega ile Real Madrid'den kiralanan Sergio Reguilon, özel izinler alınarak kadroda kalmaya devam etti.

- Hücumun sağında ve solunda Suso ile Lucas Ocampos'u izleyeceğiz. Ortada ise Munir El Haddadi veya Luuk de Jong olacak.

ROMA

- Serie A'nın son bölümünde müthiş bir çıkış yakalayan ve SPAL'a deplasmanda 6 atan, Torino ile Juventus deplasmanlarından 3 puanla dönen Roma, ligi 5. sırada tamamladı.

- Manchester United ile anlaşamadılar, Chris Smalling'in kiralık sözleşmesi sonlandırıldı. Savunma üçlüsünün Roger Ibanez, Gianluca Mancini ve Aleksandar Kolarov'dan oluşması bekleniyor.

- Milli futbolcularımızdan Cengiz Ünder, takımla birlikte Almanya'ya giden kafilede yer alırken, UEFA'ya verilen listeden çıkartılan Mert Çetin ise İtalya'da bırakıldı. Mert'in dışında Javier Pastore da listeden çıkartıldı ve yerine Nicolo Zaniolo yazıldı.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sevilla son 6 maçının 5'ini kazandı. (1 beraberlik)

- Roma son 8 maçının 7'sini kazandı. (1 beraberlik)

- Sevilla, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 8 maçta %89.1 başarılı pas yüzdesi tuttururken, bu rakam Roma için 8 maçta %81.4 olarak kayıtlara geçti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sevilla Kazanır" oldu!

%15'lik kesim formda olan iki takımdan Sevilla'yı bir adım önde görüyor...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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