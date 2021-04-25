Sevilla - Granada maçında hakemden skandal hata! Maçı erken bitirince olanlar oldu...

La Liga'nın 33. haftasında Sevilla, Ramon Sanchez'de konuk ettiği Granada'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic ve 53. dakikada Ocampos attı. Granada'nın tek golü ise 90. dakikada Roberto Soldado'nun penaltısıyla geldi.

Bu zaferle puanını 70'e yükselten Sevilla, zirve takibini sürdürdü. 42 puanda kalan Granada ise 8. sırada kaldı.

HAKEMDEN SKANDAL HATA

Sevilla-Granada maçının hakemi Ricardo De Burgos, skandal bir hatayla maça damgasını vurdu.

Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edilirken 90+3. dakikanın sonunda maçı bitiren Burgos, hatasının farkına birkaç dakika sonra vardı.

Maçın bitimiyle birlikte soyunma odasına yönelen ve kramponlarını çıkaran iki takım futbolcuları, hakem Ricardo De Burgos'un direktifiyle sahaya geri döndü.

Tekrar sahaya çıkan iki takım, kalan 1 dakikayı oynarken skorda bir değişiklik olmadı ve Sevilla sahadan 2-1 galip ayrıldı.