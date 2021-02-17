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Spor Arena
Haber Giriş: 17.02.2021 - 09:21 | Son Güncelleme:

Sevilla Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Sevilla Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Sevilla Borussia Dortmund maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda mücadele sürüyor. Kariyerlerinde sadece 2 kez karşı karşıya gelen Sevilla ve Borussia Dortmund, bu iki karşılaşmaya UEFA Avrupa Ligi kapsamında çıkmışlardı. Peki, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki aşamasına katılabilmek için büyük önem arz eden Sevilla Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma öncesi bazı bilgiler

Sevilla Borussia Dortmund maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde futbol keyfi sürecek. En son 11 yıl önce karşı karşıya gelen Sevilla ve Borussia Dortmund, bu karşılaşmadan alacağı sonuca göre bir sonraki tura katılım hakkına sahip olacak. Peki, Sevilla Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

SEVİLLA BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadelesinde Sevilla, Borussia Dortmund'u konuk edecek. 17 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, İspanya'nın Sevilla ile Almanya'nın Borussia Dortmund takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Murat Ilgaz, Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Sevilla Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

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