Sevilla Barcelona maçı ile bu akşam İspanya'da, Kral Kupası heyecanı yaşanacak. İki takımın son oynadığı iki 0-0 ve 1-1'lik skorlarla beraberlikle sonuçlanmıştı.

Barcelona ligde oynadığı son karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanırken, Sevilla ise 3-0'lık skorla sahasında galip gelmeyi başardı.

Sevilla Barcelona maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Sevilla Barcelona maçı bu akşam 23:00'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.