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Spor Arena
Haber Giriş: 10.02.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Sevilla Barcelona maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

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Sevilla Barcelona maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
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Sevilla Barcelona maçı ile iki takım bu akşam Kral Kupası mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki Takım oynadığı son lig mücadelesinde 1-1 berabere kalmıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadele.. Peki Sevilla Barcelona maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Sevilla Barcelona maçı ile bu akşam İspanya'da, Kral Kupası heyecanı yaşanacak. İki takımın son oynadığı iki 0-0 ve 1-1'lik skorlarla beraberlikle sonuçlanmıştı.

Barcelona ligde oynadığı son karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanırken, Sevilla ise 3-0'lık skorla sahasında galip gelmeyi başardı.

Sevilla Barcelona maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Sevilla Barcelona maçı bu akşam 23:00'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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