Sevilla 2-3 Borussia Dortmund (Maçın özeti)

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile Dortmund kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 7. dakikasında Suso ile öne geçen Sevilla, 19. dakikada Dahoud'un golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Dakikalar 27'yi gösterdiğinde sahneye Haaland çıktı ve skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Norveçli yıldız, 43. dakikada bir kez daha rakip ağları havalandırarak takımını rahatlattı.

Son sözü 84. dakikada Luuk de Jong söyledi ve Borussia Dortmund, Sevilla'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 9 Mart'ta oynanacak.

HAALAND, MAKAAY'I GEÇTİ

Norveçli futbolcu, Makaay'ın(10 maç 10 gol) rekorunu geçerek Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Haaland, bunu 7 maçta başardı.

Ayrıca Devler Ligi'nde çıktığı 3. maçta 18. golünü atan Haaland, geçen sezondan bu yana en fazla gol sevinci yaşayan Robert Lewandowski ile sayıları eşitledi.

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