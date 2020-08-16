Sevilla 2-1 Manchester United | Sevilla, Avrupa Ligi'nde finalde!
UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmesinde Sevilla, Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselecek ilk takım belli oldu! Sevilla, geriye düştüğü maçta Manchester United'ı 2-1 mağlup edip finale çıktı.
Sevilla'ya finali getiren golleri 26. dakikada Suso, 78. dakikada Luuk de Jong attı. United'ın tek golü 9. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes'ten geldi.
İspanyol ekibi, tarihinde 6. kez Avrupa Ligi'nde finale yükseldi. Sevilla, daha önce çıktığı 5 finali de kazanmıştı.
Sevilla'nın finaldeki rakibi Inter - Shakthar maçının galibi olacak.
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