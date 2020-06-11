Sevilla ile Real Betis arasındaki 28. hafta mücadelesi, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Kovid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Endülüs derbisinde ilk yarı, golsüz sona erdi. Ev sahibi ekip Sevilla, 56. dakikada penaltıdan Lucas Ocampos ve 62. dakikada eski Galatasaraylı futbolcu Fernando'nun attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Salgın sebebiyle mart ayından bu yana ilk karşılaşmanın oynandığı La Liga'da 50 puana ulaşan Sevilla, üçüncü sıradaki yerini korudu. Real Betis, 33 puanla 12. basamakta kaldı.

Öte yandan mücadele öncesinde salgın sebebiyle hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Kovid-19 önlemleri kapsamında top toplayıcılar sahada eldivenli ve maskeli şekilde yer aldı. Yedek oyuncular ise tribünde mesafeli oturdu.

İLK 11'LER

Sevilla: Vaclik, Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Jordan, Fernando, Oliver Torres, Ocampos, Munir, De Jong.

Real Betis: Robles, Emerson, Bartra, Sidnei, Alex Moreno, Rodriguez, Alena, Canales, Fekir, Tello, Iglesias

İŞTE LA LIGA'DA 28. HAFTA PROGRAMI

11 Haziran Perşembe:

23.00 Sevilla 2-0 Real Betis

12 Haziran Cuma:

20.30 Granada - Getafe

23.00 Valencia - Levante

13 Haziran Cumartesi:

15.00 Espanyol - Deportivo

18.00 Celta Vigo - Villarreal

20.30 Leganes - Valladolid

23.00 Real Mallorca - Barcelona

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