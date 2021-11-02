Sevilla 1 - 2 Lille (Maç özeti)

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 4. maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaştı.
Henüz 15. dakikada yenik duruma düşen Lille, müthiş bir geri dönüşle maçı çevirdi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Lille'e galibiyeti, 43. dakikada penaltıdan Jonathan David ve 51. dakikada Jonathan Ikone'nin golleri getirdi. Sevilla'nın tek sayısı, 15. dakikada Lucas Ocampos'tan geldi.
Grupta ilk galibiyetini alan Lille, puanını 5'e yükseltti. Sevilla ise 3 puanda kaldı.