MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSevilla 0-0 Barcelona
GeriSpor Sevilla 0-0 Barcelona
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 19.06.2020 - 16:05,Son Güncelleme:

Sevilla 0-0 Barcelona

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sevilla 0-0 Barcelona
Abone Olgoogle-news

Barcelona, La Liga'da 30. hafta maçında Sevilla ile deplasmanda 0-0 berabera kaldı. Bu sonuçla birlikte Barcelona'nın puanı 65 oldu. Sevilla ise 52 puana yükseldi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında lider Barcelona deplasmanda Sevilla ile 0-0 berabere kaldı.

La Liga'daki beşinci beraberliğini alan Barcelona, 65 puanla liderliğini sürdürürken, Sevilla ise 52 puanla 3. sırada yer aldı.

Ligde, ikinci sırada olan Real Madrid (62), 21 Haziran'da deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak.

La Liga'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 3 ay duran maçlar, seyircisiz ve salgına karşı alınan önlemlerle 11 Haziran'da başlamıştı.

Messi, Diego Carlos ile tartıştı

Lionel Messi, ilk yarının son anlarında aldığı sert darbe sebebiyle Diego Carlos'a sinirlendi. Arjantinli yıldız, Carlos'u göğsünden ittirerek yere düşürdü.

Sevilla 0-0 Barcelona

Sevilla 0-0 Barcelona

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle