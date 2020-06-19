Sevilla 0-0 Barcelona
Barcelona, La Liga'da 30. hafta maçında Sevilla ile deplasmanda 0-0 berabera kaldı. Bu sonuçla birlikte Barcelona'nın puanı 65 oldu. Sevilla ise 52 puana yükseldi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında lider Barcelona deplasmanda Sevilla ile 0-0 berabere kaldı.
La Liga'daki beşinci beraberliğini alan Barcelona, 65 puanla liderliğini sürdürürken, Sevilla ise 52 puanla 3. sırada yer aldı.
Ligde, ikinci sırada olan Real Madrid (62), 21 Haziran'da deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak.
La Liga'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 3 ay duran maçlar, seyircisiz ve salgına karşı alınan önlemlerle 11 Haziran'da başlamıştı.
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