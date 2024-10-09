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Sevil Uslu'dan beşibiryerde!

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#Halter#Sevil Uslu#Meltem Tırıklı
Sevil Usludan beşibiryerde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 07:00

Dünya Görme Engelliler Haler Şampiyonası'nda 13 madalya kazandık.

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Kazakistan'da düzenlenen 2024 Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcular 5’i altın, 13 madalya kazandı.

Kadınlar 90 kiloda yarışan Sevil Uslu, squat kategorisinde 85, bench press kategorisinde 55, deadlift kategorisinde 90, toplamda da 230 kiloluk kaldırışıyla şampiyon oldu. Sevil, toplamda master yaş grubunda da birinciliğe ulaşarak organizasyonda 5 altın madalya elde etti.

75 kiloda podyuma çıkan Meltem Tırıklı, bench press’te gümüş, squat’ta, deadlift’te ve toplamda bronz madalyaya uzandı. Artı 90 kiloda Bircan Şimşek ise dört ayrı kategoride gümüş madalya kazanmayı başardı.

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#Halter#Sevil Uslu#Meltem Tırıklı

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