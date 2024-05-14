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Sevgi Uzun, WNBA ekibi Dallas Wings'te kalacak

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#WNBA#Fenerbahçe#Sevgi Uzun
Sevgi Uzun, WNBA ekibi Dallas Wingste kalacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 22:38

Sevgi Uzun, Nevriye Yılmaz’ın ardından WNBA’de forma giyen ikinci Türk oyuncu oldu.

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Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Dallas Wings, sezon öncesi kampının sonunda milli oyuncu Sevgi Uzun'la devam etme kararı aldı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre; Dallas Wings, sezon öncesi kampına katılan Sevgi Uzun'la yoluna devam edecek.

26 yaşındaki oyun kurucu, 2024 yazında Dallas Wings forması giyecek.

Sevgi Uzun, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'yla 2023-2024 sezonunda FIBA Süper Kupa, Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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#WNBA#Fenerbahçe#Sevgi Uzun

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