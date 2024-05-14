Sevgi Uzun, WNBA ekibi Dallas Wings'te kalacak

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Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Dallas Wings, sezon öncesi kampının sonunda milli oyuncu Sevgi Uzun'la devam etme kararı aldı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre; Dallas Wings, sezon öncesi kampına katılan Sevgi Uzun'la yoluna devam edecek.
26 yaşındaki oyun kurucu, 2024 yazında Dallas Wings forması giyecek.
Sevgi Uzun, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'yla 2023-2024 sezonunda FIBA Süper Kupa, Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
👀 Kadroda yer alacağının Sevgi Uzun'a açıklandığı an 👏
🇹🇷 Sevgi Uzun, Nevriye Yılmaz’ın ardından WNBA’de forma giyen ikinci Türk oyuncu olacak. 💪pic.twitter.com/YsLveozM6n
👀 Kadroda yer alacağının Sevgi Uzun'a açıklandığı an 👏