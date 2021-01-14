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GeriFutbol Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday!

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Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday!
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Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday oldu.

İsviçre'nin Montrö kentinde 20 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek UEFA Olağan Genel Kurulu'nda, 8 üyeden oluşan yönetim kurulu belirlenecek.

UEFA Yönetim Kurulu için Servet Yardımcı'nın yanı sıra, İsveç'ten Karl-Erik Nilsson, İngiltere'den David Gill, Polonya’dan Zbigniew Boniek, Almanya'dan Rainer Koch, Belçika'dan Mehdi Bayat, Rusya'dan Alexander Dyukov, İtalya'dan Gabriele Gravina ve Hollanda'dan Spee Just adaylığını koydu.

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Yönetim kurulu üyeliğine 2017 yılında aday olan ve kazanan Yardımcı, Şenes Erzik'ten sonra UEFA'nın yönetiminde yer almayı başaran ilk isimdi.

 

Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday

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