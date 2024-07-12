Servet Yardımcı hem adaylıktan hem de UEFA'dan çekildi

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Kararını, zehir zemberek ifadelerin yer aldığı bir yazılı açıklamayla duyuran Yardımcı, şöyle dedi:

"SEÇİMİ KAZANABİLİRDİM"

"Adaylığımı açıklamamın ardından, malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlâkıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla ve iftiralarla şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır. Türkiye’nin her kesimi tarafından değişmesi talep edilen bir futbol yapısının devam edebilmesi adına böyle bir operasyonla karşı karşıya kalmak, tüm futbol ailemiz adına büyük bir sorundur. Seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi yüce milletimize arz ederim."

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UYANIK DA ADAYLIKTAN VAZGEÇTi

Öte yandan Samsunspor’un eski başkanı İsmail Uyanık da TFF Başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.