Servet Çetin'in yeni takımı belli oldu! imzayı attı

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Trendyol 1. Lig'de kötü gidişatın ardından Ersun Yanal'la yollarını ayıran Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük koltuğuna Servet Çetin'i getirdi.

Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Servet Çetin ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardı. Teknik direktörümüz Servet Çetin’e Amedspor’umuzda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Servet Çetin son olarak Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'u çalıştırdı. 43 yaşındaki teknik adam, 19 maçta 1.42'lik puan ortalaması yakaladı.