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Servet Çetin'in yeni takımı belli oldu! imzayı attı

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#Transfer#Servet Çetin#Amed Sportif Faaliyetler
Servet Çetinin yeni takımı belli oldu imzayı attı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 19:23

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevine Servet Çetin'i getirdi.

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Trendyol 1. Lig'de kötü gidişatın ardından Ersun Yanal'la yollarını ayıran Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük koltuğuna Servet Çetin'i getirdi.

Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Servet Çetin ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardı. Teknik direktörümüz Servet Çetin’e Amedspor’umuzda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Servet Çetin son olarak Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'u çalıştırdı. 43 yaşındaki teknik adam, 19 maçta 1.42'lik puan ortalaması yakaladı.

 

 

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#Transfer#Servet Çetin#Amed Sportif Faaliyetler

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