Servet Çetin'den maç sonu Fenerbahçe itirafı! "Kaliteli ayaklarla işi çözdüler..."

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Fenerbahçe'ye 4-1 kaybettikleri mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, “Maç öncesi önde karşılayacağız, zaman zaman baskı yapacağız demiştim. Fenerbahçe içeride oynamasına rağmen geriden oynamasına izin vermedik. Uzun topa zorladık. Kaliteli ayaklar ortaya çıkınca golleri buldular. 2. yarı iyi başladık. Önde baskılarla topu kazandık golü de bulduk. Çok basit bir gol yedik, bugünün özeti kaliteli ayaklarla işi çözdüler. 4-1’lik bir skor yansıyacak bir oyun yoktu. Üzgünüz. Bugün hiç birinci bölgeye yaslanmadık. Bu bizim adımıza sevindirici bir olay ama basit hatalarla gol yedik bu da bizim için handikap” ifadelerini kullandı.

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"FAZLA YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM"



Mücadelenin hakemi hakkında da konuşan Çetin, "Ufak ufak da olsa maalesef dokunuyorlar işin açıkçası. Pozisyonlara net bakmadığım için çok da konuşmak istemiyorum ama ilk yarı 0-0'ken pozisyon var onun penaltı olduğunu söyleniyor. Kaybettik bahane olarak göreceğimizi sanacak insanlar o yüzden çok fazla yorum yapmak istemiyorum" şeklinde konuştu.