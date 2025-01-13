Servet Çetin'den itiraf: Çekincelerim vardı

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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'de Teknik Direktör Servet Çetin, "Son dakikada da olsa golün gelmesi bizi çok mutlu etti. Bu puana ihtiyacımız vardı." dedi.

Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için önemli bir karşılaşma olduğunu söyledi.

SERVET ÇETİN: GOLÜN GELMESİ BİZİ MUTLU ETTİ

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ise maç sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok önemli maçtı bizim için. Hem bu anlamda hem de seyircimiz bugün çok yoğun şekilde bizi desteklemeye geldiler. Onlara 3 puan armağan etmek için hem soyunma odasında hem tesisten çıkmadan çok oyuncu arkadaşlarımızla konuşmalar yaptık ve bu ortamın bizi germemesine, sakin olup normal oyunumuzu oynamamız gerektiğini konuştuk. Maçın başından sonuna kadar üstün takım bizdik. Pozisyonlarımız var. Gerçekten berabere bitseydi belki de geldiğimden beri oynadığımız maçlar içerisinde en üzüleceğim maç bu olacaktı. Çünkü rakibin geçişlerle sadece duran top koordinasyonu olacağını anlattık oyuncu arkadaşlarımıza. Ve nitekim de duran toptan iki tane pozisyonları oluştu. Onun dışında geçişi de çok iyi oynadık rakibin. Dediğim gibi üzülürdüm çok. Son dakikada da olsa golün gelmesi bizi çok mutlu etti. Bu puana ihtiyacımız vardı. Dediğim gibi oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten maçın başından sonuna kadar oyun oynama, topun bizde kalması, istediğimiz her şeyi yaptılar. Son dakikada da olsa aldık, hepsinin ayağına sağlık. Dediğim gibi gerçek maç berabere bitmiş olsaydı çok üzülürdüm. Geldiğim günden beri hedeflediğimiz puanların bence fazlasını topladık. Çünkü dediğim gibi geçmişte de konuştuğumuz maçlarda takımın önceki maçlarını izlediğimde işin açıkçası bir çekingenliğim vardı. Çünkü bir takım duruşu yoktu sahada. Bireysel olarak iyi oyuncular vardı ama dediğim gibi hücum hattında sıkıntılıydı. Nitekim de bugün gördünüz bugün bir sürü pozisyona rağmen golü bulamadık. Eksikler oldu ama artılarımız daha çoktu. Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum” dedi.

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MKE ANKARAGÜCÜ CEPHESİ

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş de son dakika golüyle kaybetmenin üzücü olduğunu belirtti.

Karşılaşmanın ilk ve ikinci yarısında farklı oyunların sergilendiğini anlatan Özdeş, "Sahanın içerisinde çok ciddi bir mücadele vardı. Her iki takım oyuncuları da kazanmak için hem savunma hem hücum yapmak zorunda kaldılar. Oyun hemen hemen hiç çirkinleşmedi sahanın içinde. Her iki takım oyuncularımızı da kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Amed Sportif Faaliyetler takımının ilk yarı yoğun bir baskı kurduğunu ve yaklaşık 20 dakika boyunca kendi kalelerinin önünde savunma yapmak zorunda kaldıklarını kaydeden Özdeş, şu değerlendirmede bulundu:

"Kazandığımız toplarla onların boşluklarını değerlendirecekken bunu yapamadık ve baskıyı yemeye devam ettik. Biz de 25. dakikadan sonra biraz rakip kaleye gitmeye başladık. Duran toplarla etkili olmaya çalıştık ama çok fazla üretken olamadık. Oyunun ikinci yarısında rakibimizin ilk yarıdaki enerjisi yorgunluğa dönüştü. Biz daha çok topa sahip olmaya çalıştık. Bu kez onları diğer yarı alanda tutmaya başladık. Oyunun kontrolünü ele geçirmişken oyun içinde çok net pozisyonlar olmasa da bugün ikinci yarı girilen pozisyonlara bakıldığında golü atıp kazanabilirdik ancak son dakika golüyle kaybettik. Bundan dolayı üzüntülüyüm."