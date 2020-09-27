Servet Çetin'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu: "Orta sahası iyi olan kazanır"

Futbolculuk kariyerinde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray’da forma giyen ve defalarca derbi maç heyecanı yaşayan Servet Çetin, iki takımın bugün oynayacağı maçla ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtladı...

GALATASARAY FAVORi AMA...

Derbide ağır basan taraf hangisi? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Galatasaray’ın oturmuş bir kadrosu var. Fenerbahçe çok sayıda transfer yaptığı için ideal 11’ini oluşturamadı. O yüzden Galatasaray derbide daha avantajlı. Ancak benim içimden geçen; sanki maç berabere bitecek gibi geliyor. Skor tahminim 0-0 ya da 1-1.

Bu maçta galibiyetin anahtarı ne?

İşin açıkçası maçın kaderini iki takımın orta saha hattı belirleyecektir. Hangi takımın orta saha hattı daha dirençli olur, etkili oynarsa o ekip maçı alır. Orta sahası iyi olan takım kazanır. Tabii ki çok üst düzey bir bireysel hata yaşanmazsa.

TEKNiK ADAMLAR BÜYÜK ETKi YAPACAK

Teknik adamlar ne kadar etki eder maça?

Derbi maçları öncesinde sahaya çıkacak futbolcuları çok fazla motive etmenize gerek yok. Zaten oyuncu hafta boyunca yeterince derbiye konsantre olur. Tabii ki işin teknik ve taktik kısmı ayrı. Teknik adamların maç içinde ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Yani hamleleri ile maçı kazandırabilirler.

Sen de bir stoper oyuncusu idin. Roma’nın talip olduğu Marcao için neler söylersin?

Bir kere sol ayaklı stoper dünya futbolunda çok fazla bulunmuyor. Ayakları iyi ve topu oyuna sokma konusunda gayet başarılı. Bence kendini daha da geliştirecek bir stoper. Şu an çok iyi durumda.

BULUT, SAMATTA iLE BAŞLAMAZ

Fenerbahçe’de Samatta ilk maçında oynarsa başarılı olur mu?

İşin açıkçası ben Erol Bulut’un Samatta ile maça başlayacağını düşünmüyorum. Eğer oynatacak olursa camiaya kendini kanıtlayacaktır.

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