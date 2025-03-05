Servet Çetin: 'İnşallah bütün maçları yabancı hakem yönetir!'

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Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, karşılaşmada net penaltı pozisyonlarının olduğunu belirterek, “Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçın başından sonuna kadar üstün olan takım bizdik. Hemen hemen bütün takımlara karşı üstün oynuyoruz, pozisyonlar buluyoruz. Geldiğimizden beri 2 maç dışında kötü performansımız yok. Maalesef hak ettiğimiz bir galibiyeti daha alamadık. Geçen hafta da böyleydi. Oyunu geçtim, artık gelelim rakip takımın 12'nci oyuncusuna. Her hafta rakiplere karşı 12'ye 11 oynuyoruz. Bugün yensek de yine aynı konuşmayı yapacaktım. Penaltı pozisyonu bence penaltı değil. 20 pozisyon içinde nasıl penaltı veririz diye arıyorlar. Verdiğiniz penaltıyı kalecimiz kurtarıyor. İnceliyorlar, nasıl penaltıyı iptal edebiliriz diye bunun düşüncesindeler. Art niyet değil ama bariz bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bizim 3-4 tane penaltımız var, ben göremedim ama net penaltılarımız var. Hakemler, yüz pozisyondan bir tane pozisyonda bile takdir hakkını bizden yana kullanmıyor. Yani işin açıkçası 12'ye 11 oynuyoruz. İşimiz çok zor ama biz elimizden geleni yapacağız. Play-Off'a kalacağız inşallah. 12'ye 11 oynuyoruz ama yapacak bir şey yok oyunumuzu biraz daha geliştireceğiz ve 12 kişilik oynayacağız” diye konuştu.

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‘İNŞALLAH BÜTÜN MAÇLARI YABANCI HAKEMER YÖNETİR’

Çetin, basın mensuplarının sorduğu yabancı hakem sorusuna, şöyle yanıt verdi:

“Futbol oynarken de görüşüm her zaman yerliden yanaydı. Ama maalesef hakemlerden dolayı İnşallah hiçbiri bizim maçları yönetmezler. 1-2 hakem dışında hepsi çok kötü maç yönetiyorlar. İnşallah bütün maçları yabancı hakemler yönetirler. O seviyeye geldik. İnsanlar hakem maça çıkarken ‘Allah yardımcınız olsun’ diyorlar. Allah'a inancı olan insan adil maç yönetir. Mübarek aydayız, hiç kusura bakmasın. Hiçbir şeyine inanmıyoruz, eyyamcılık yaptığını düşünüyoruz. Hakemin maçı katlettiğini düşünüyoruz, inşallah hakkımızı yediği için de bir şekilde çıkar.”

HÜSEYİN EROĞLU: GENÇLERBİRLİĞİ’NİN SÜPER LİG’DE OLMASI GEREKİYOR

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, takımın Süper Lig hedefinin olduğunu belirterek, “Zor bir deplasmanda yine kaybetmeden dönüyoruz. Bizim için iyi bir süreç yakaladık. Maçın ilk yarısı dengeli geçti. 5-10 dakikadan sonra dengeyi sağladık ki penaltı kaçırdık, ondan sonraki süreçte öne geçtik. Çıkarken kaptırdığımız toplar nedeniyle biraz baskı yedik. Son 10 dakikaya kadar önde getirdiğimiz bir maçtı, berabere bitti. İkinci yarı istediğimiz gibi bir oyun yoktu. Sonuçta 1 puanla dönüyoruz. Bundan sonra kaybetmeden devam etmek bizim için önemli. Kendi sahamızda taraftarımızın önünde kazanıp Ankara'nın hak ettiği, özellikle Süper Lig’de olmasını gerektiğini söylediğim Gençlerbirliği takımının hedefi doğrultusunda kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızı da o maça davet ediyoruz" dedi.