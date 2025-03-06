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Servet Çetin'den çok konuşulacak açıklama: 'Bazı hakemler dayağı hak ediyor!'

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#TFF 1. Lig#Amedspor#Servet Çetin
Servet Çetinden çok konuşulacak açıklama: Bazı hakemler dayağı hak ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 14:26

Amedspor teknik direktörü Servet Çetin, yabancı hakem talebinde bulunurken, Türk hakemler için, "Hakem dövenleri, hakeme şiddet uygulayanları kınıyoruz ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. Yani insanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor'un teknik direktörü Servet Çetin, hakem hatalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"BAZI HAKEMLER GERÇEKTEN DAYAĞI HAK EDİYOR"

Radyospor'a verdiği röportajda, Türk hakemlerin performansını eleştiren Çetin, "Hakem dövenleri ve şiddet uygulayanları kınıyoruz, ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. İnsanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR ŞEYİ HAKETMİYORLAR'

Hakemlerin performansından memnun olmadığını ve yabancı hakem istediğini belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Bu paraları hak etmiyorlar, insanların alın teriyle oynuyorlar. O yüzden inşallah bütün hakemler revize olur ve bütün maçları yabancı hakemler yönetir" şeklinde konuştu.

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Servet Çetin'in bu açıklamaları, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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#TFF 1. Lig#Amedspor#Servet Çetin

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