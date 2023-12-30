Servet Çetin ayrılığı açıkladı

Haberin Devamı

Teknik direktör Servet Çetin, Sivasspor ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Çetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu ve kırmızı-beyazlı kulübe veda etti.

Çetin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“6 ay önce teknik direktörlük görevine getirildiğim Sivasspor’da yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak ayrılmış bulunmaktayız. Sivasspor benim için her zaman özel bir kulüp oldu ve geçirdiğim süre boyunca yaşadığım anılar unutulmazdı. Burada çalışmaktan büyük gurur duydum. Futbolcu, yardımcı antrenör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığım Sivasspor’da her dönem çok mutlu oldum ve elimden gelenin en iyisini vererek Sivasspor’a hizmet etmeye çalıştım. Futbolculuk döneminde para kazandırarak ayrıldım. Yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük dönemimde bilgi ve birikimimi yansıtarak büyük emekler verdim. Gelinen süreçte yolların ayrılması her iki taraf içinde daha uygun olacağı düşüncesiyle bugün itibarıyla çok sevdiğim görevini bırakmış bulunmaktayım. Yönetim kurulu, oyuncu arkadaşlarıma, teknik ekibime ve kulüp çalışanlarına birlikte yaşadığımız süre boyunca gösterdikleri özveri, gayret ve uyum için teşekkür ediyorum. Lige geride kalan maçlarda Sivasspor’a başarılar diliyorum.”

Haberin Devamı

19 MAÇA ÇIKTI

42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor’un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı.

Söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çetin’in Sivasspor serüveni 188 gün sürdü.