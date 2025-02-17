Seriye bağlayan En-Nesyri, son 4 maçta 7 gol attı!

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Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, son haftalardaki skorer kimliğini Kasımpaşa karşısında da konuşturup 2 gol attı. Üst üste forma giydiği son 4 lig maçını da boş geçmeyen Faslı futbolcu, bu karşılaşmalarda toplam 7 gol kaydetti.

EN-Nesyri, UEFA Avrupa Ligi maçları ve Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte sarı lacivertli ekipte forma giydiği son 13 maçın 11’inde gol sevinci yaşarken, 6 kez duble yaptığı bu seride fileleri de 17 kez havalandırdı.

En-Nesyri, Fenerbahçe’de bu sezon toplam 35 resmi maça çıkarken 23 gol kaydetti ve arkadaşlarına da 3 gol pası verdi.

EN-NESYRİ COŞTU BİR KERE

Fenerbahçe'de altın sezonunun yaşayan En-Nesyri, Süper Lig’de 14 ve 15. gollerini Kasımpaşa filelerine bırakırken Galatasaray maçına da yüksek moralle çıkma şansını buldu. Gollerini genellikle kafa vuruşlarıyla atan En-Nesyri’nin dün iki golü de ayak vuruşlarıyla gelirken, yıldız oyuncu gol krallığında da ikinci sıraya yükseldi.

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MERT HAKAN’IN 100. MAÇ GURURU

Kasımpaşa karşısında karşısında ilk 11’de sahaya çıkıp 82 dakika süre alan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’deki 100. maçını oynadı. Kanarya’ya 2020-21 sezonunda Sivasspor’dan transfer olan ve ligdeki ilk maçına 21 Eylül 2020’de çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 6 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu. Mert Hakan Fenerbahçe’de toplamda 144 resmi maç oynarken 11 gol, 25 asistle 36 gole katkı verdi.