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Serisinde birinci, genel klasmanda ikinci oldu! Serkan Yıldırım finalde...

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#Paris 2024#Paralimpik Oyunları#Serkan Yıldırım
Serisinde birinci, genel klasmanda ikinci oldu Serkan Yıldırım finalde...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 12:29

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, serisinde birinci olarak adını finale yazdırdı.

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Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler 100 metre T12 sınıfında elemeler yapıldı.

Dünya Para Atletizm Federasyonunun (WPA) sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına karşı Alman mahkemesinde itiraz ederek oyunlarda mücadele etme hakkını elde eden ve bugün yarışlara tekrardan dahil olan Serkan Yıldırım, başarılı bir eleme geçirdi.

Serisini 10.89'luk zamanıyla birinci bitiren Serkan, finale kaldı. Genel sıralamada da ikinci olan milli sporcunun final yarışı yarın TSİ 22.08'de koşulacak.

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#Paris 2024#Paralimpik Oyunları#Serkan Yıldırım

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