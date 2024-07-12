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Serik Belediyespor'dan kaleye Aydın Bağ takviyesi!

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#TRANSFER#Aydın Bağ#Serik Belediyespor
Serik Belediyespordan kaleye Aydın Bağ takviyesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 09:41

İki sezon Şanlıurfaspor forması giyen Aydın Bağ, 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor’a transfer oldu.

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TFF 2. Lig Kırmızı grup ekibi Serik Belediyespor, son olarak Şanlıurfaspor forması giyen kaleci Aydın Bağ ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Transferi resmi kanallarından duyuran Serik Belediyespor, “Hoş Geldin Aydın BAĞ. Kulübümüz, son olarak Şanlıurfaspor forması giyen Aydın BAĞ ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza Serik FK forması altında başarılar dileriz.” ifadelerini kullandı.

Serik Belediyespor ile 1 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki deneyimli file bekçisi, Şanlıurfaspor formasıyla iki sezonda 52 maça çıktı, 1 şampiyonluk yaşadı. Şanlıurfaspor’un 1.lige çıkmasındaki baş mimarlardan olan Aydın, yeni sezonda Serik Belediyespor’un kalesini koruyacak.

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#TRANSFER#Aydın Bağ#Serik Belediyespor

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