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Futbol
Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 16:27 | Son Güncelleme:

Serik Belediyespor'da Suat Kaya dönemi sona erdi! Engin Korukır...

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Serik Belediyespor'da Suat Kaya dönemi sona erdi! Engin Korukır...
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Serik Belediyespor’da teknik direktörlük görevine getirilen Suat Kaya’nın sözleşmesi feshedilerek, yerine Engin Korukır getirildi.

Serik Belediyespor’a Kırbıyık Holding’in forma sponsoru olmasının ardından teknik direktör Engin Korukır ile görevden alınarak, yerine Suat Kaya getirildi.

Sonrasında Serik Belediyespor yönetim kurulu ile sponsor firma arasında anlaşmazlık çıkınca bu kez Suat Kaya’ya yönetim kurulu çalışma teklifi sundu. Kaya ise teklifi kabul etmedi.

Serik Belediyesporda Suat Kaya dönemi sona erdi Engin Korukır...

Takımla sözleşmesi olmasına rağmen iki resmi maç ile idmanlara çıkmayan Kaya’nın gelmediği dönemlerde, Serik Belediyespor noter tespiti yaptırdı.

Dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Suat Kaya’nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Yerine ise geçen sezon ikinci devre takımın başına getirilen Engin Korukır getirildi.

Serik Belediyesporda Suat Kaya dönemi sona erdi Engin Korukır...


YÖNETİM 3 FUTBOLCUYU AFFETTİ

Serik Belediyespor yönetim kurulu, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bıraktığı 11 futbolcudan 3’ünü affetti. Kaptan Sinan Kalaycı, Murat Gürbüz Erol ile Cenk Kaplan’a, yönetim tarafından affedildikleri bildirildi.

Serik Belediyespor, bu hafta sonu Bayburt Özel İdarespor ile karşılaşacak. Deplasmanda 7 Şubat Pazar günü oynanacak maç, saat 13.00’te başlayacak.

 

Serik Belediyesporda Suat Kaya dönemi sona erdi Engin Korukır...

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