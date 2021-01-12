Serik Belediyespor’da Suat Kaya dönemi! 1.5 yıllık imza...

Serik Belediyespor’da teknik direktörlüğe Galatasaray’ın eski milli futbolcusu Suat Kaya getirildi.

Takımın forma sponsorluğunu yapan ve 2’nci yarı kulübün tüm masraflarını üstlenen iş insanı Harun Şahin Kırbıyık imza töreninde yaptığı konuşmada, "Serik Belediyespor’un kalkınması, uluslararası bir hale gelmesi için gerek sporcular gerekse teknik heyet açısından ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Bu bölgede ticaret yapıyoruz, bu bölgenin ekmeğini yiyoruz" dedi.





Teknik direktör Suat Kaya da "Başkanın söylediği gibi en güzel ve en iyisinin olmasını istiyoruz. İnşallah başarılarla hep beraber Serik Belediyespor’u layık olduğu yere getireceğiz. Hedefimiz her gittiğimiz yerde başarıya ulaştırmaktır. Geçen sene Menemenspor’da şampiyonluk kazanıp 1’inci Lig’e çıkardım. Diğer mücadele ettiğim takımlarda da önemli işlere imza attım. Oynarken de çok kupa kazandım. Hocalığımızda da öğrendiğimizi oyuncularımıza sunmak için devam edeceğiz" diye konuştu.



Törende teknik direktör Suat Kaya ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

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